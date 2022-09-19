Про це повідомили під час дискусії членів Комітету з монетарної політики.

Крім цього додали, що облікова ставка майже не впливає на ставки за гривневими інструментами, зокрема ставки за ОВДП та ставки за депозитами.

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Нагадуємо, ОВДП (Облігації внутрішніх державних позик) – це цінні боргові папери, що випускаються задля залучення додаткових коштів у бюджет, якщо є потреба.

Реальна дохідність за гривневими ОВДП на первинному ринку набуває все більш від'ємних значень, тому вони фактично втратили статус інструменту для заощаджень. Депозитні ставки банків лише зараз компенсували зниження перших місяців війни й незначно перевищують довоєнний рівень. Отже, попри певне зростання ринкових ставок за гривневими інструментами, надалі необхідно здійснювати заходи для збільшення їх привабливості,

– повідомляють в НБУ.

Як підвищуватимуть привабливість

Нацбанк вважає, що продаж облігацій з власного портфеля найкраще для цього підійде. Якщо облікова ставка не змінюватиметься до наступного літа, то виплата купона за цими ОВДП відбуватиметься за ставкою 25% річних.

У Нацбанку зосереджено ОВДП на загальну суму 619,57 мільярда гривень – це 48% від усіх держоблігацій. З цієї суми на 315 мільярдів гривень Нацбанк викупив ОВДП вже після початку повномасштабного вторгнення.

Такі операції нададуть альтернативну можливість учасникам ринку (насамперед населенню та бізнесу) купувати безризикові гривневі фінансові інструменти з привабливою дохідністю та гнучкою строковістю для захисту гривневих заощаджень від інфляції,

— пояснюють у Нацбанку.

У такому разі, якщо Нацбанк почне продавати ОВДП зі свого портфеля, то населення матиме можливість вкладати гривню під 25% річних з гарантованим отриманням доходів, з яких не потрібно сплачувати податки.

Пам'ятайте! Термін обігу ОВДП, які перебувають у власності НБУ, складає 30 років.

Як ще вилучити "надруковані" гривні

Для цього можна використати ще спосіб підвищення норми обов’язкового резервування банків. Це зменшить надлишкову ліквідність банків.

Але у Нацбанку вважають, що такий спосіб варто запроваджувати тільки після того, як почнуть продавати облігації зі свого портфеля.

До слова, аби більше стимулювати банки підвищувати ставки за депозитами, Нацбанк розглядає запровадження довгострокових депозитних сертифікатів. Проте, щодо цього не у всіх однозначні думки.

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Суттєве зниження випуску ОВДП

У проєкті бюджету на 2023 рік передбачено план суттєвого зниження фінансування уряду шляхом випуску ОВДП.

Як розповідає Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту Concorde Capital, у коментарі 24 каналу, за прогнозами уряду, сума боргового цінного паперу в обігу наступного року має зменшитися на 140 – 220 мільярдів гривень.

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