Американская валюта в середине лета: сколько будет стоить 100 долларов сегодня
17 июля 2024, 11:12Читати новину українською
Курс валют колеблется от спада к росту ежедневно. Поэтому купить 100 долларов сегодня, может быть значительно выгоднее чем завтра.
Сколько сегодня стоят 100 долларов
- Официальный курс
По состоянию на 17 июля курс доллара в НБУ составляет 41,25 гривны. Соответственно 100 долларов сегодня будут стоить 4 125 гривны.
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- Наличный курс
На наличном рынке курс доллара колеблется в пределах 40,96 – 41,73 гривны. Соответственно обменять 100 долларов будет стоить в диапазоне 4 096 – 4 173 гривны.
Чего ждать от доллара в ближайшие дни
Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что до конца недели на валютном рынке следует ожидать повышенной волатильности.
Преодоление психологической отметки 41,0 гривны за доллар в безналичном сегменте побуждает импортеров ускорить закупку валюты, а экспортеров, наоборот, занять выжидательную позицию. Но на наличном рынке пока нет потенциала для существенного роста курса доллара.
Поэтому курс доллара будет колебаться в диапазоне 40,8 – 41,3 гривны за доллар.