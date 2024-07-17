Скільки сьогодні коштують 100 доларів

Офіційний курс

Станом на 17 липня курс долара у НБУ становить 41,25 гривні. Відповідно 100 доларів сьогодні коштуватимуть 4 125 гривні.

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Готівковий курс

На готівковому ринку курс долара коливається в межах 40,96 – 41,73 гривні. Відповідно обміняти 100 доларів коштуватиме в діапазоні 4 096 – 4 173 гривні.

Чого чекати від долара найближчими днями

Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що до кінця тижня на валютному ринку слід очікувати підвищеної волатильності.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Подолання психологічної позначки 41,0 гривні за долар у безготівковому сегменті спонукає імпортерів прискорити закупівлю валюти, а експортерів, навпаки, зайняти вичікувальну позицію. Але на готівковому ринку наразі немає потенціалу для суттєвого зростання курсу долара.

Тож курс долара коливатиметься в діапазоні 40,8 – 41,3 гривні за долар.