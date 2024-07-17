Сколько сегодня стоят 100 долларов

Официальный курс

По состоянию на 17 июля курс доллара в НБУ составляет 41,25 гривны. Соответственно 100 долларов сегодня будут стоить 4 125 гривны.

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Наличный курс

На наличном рынке курс доллара колеблется в пределах 40,96 – 41,73 гривны. Соответственно обменять 100 долларов будет стоить в диапазоне 4 096 – 4 173 гривны.

Чего ждать от доллара в ближайшие дни

Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что до конца недели на валютном рынке следует ожидать повышенной волатильности.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Преодоление психологической отметки 41,0 гривны за доллар в безналичном сегменте побуждает импортеров ускорить закупку валюты, а экспортеров, наоборот, занять выжидательную позицию. Но на наличном рынке пока нет потенциала для существенного роста курса доллара.

Поэтому курс доллара будет колебаться в диапазоне 40,8 – 41,3 гривны за доллар.