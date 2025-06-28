28 июня, 15:03
Ваши деньги на контроле: что будет с карточными переводами уже с июля
Основні тези
- С 1 июня в Украине действуют новые лимиты на переводы с карты на карту для борьбы с финансовыми махинациями.
- Стандартный лимит составляет 100 000 гривен в месяц, а для клиентов с повышенным риском - 50 000 гривен, с возможностью пересмотра при предоставлении подтверждающих документов.
С 1 июня в Украине обновили лимиты на переводы с карты на карту. В июле же новых изменений и дополнительных нововведений не предвидится.
Какие лимиты на карты установлены сейчас
Как рассказал банкир Сергей Мамедов в комментарии 24 Каналу, с 1 июня в Украине начали действовать новые лимиты на переводы с карты на карту. Их пересмотрели, чтобы эффективнее бороться с финансовыми махинациями.
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- Для клиентов с низким или средним уровнем риска банки сейчас установили обновленные лимиты до 100 000 гривен в месяц. Это стандартный предел для большинства пользователей, которые не вызывают подозрений в финансовом мониторинге.
- Зато для клиентов с повышенным уровнем риска. Например, при отсутствии стабильного источника дохода или по признакам потенциально мошеннических операций, лимит может быть уменьшен до 50 000 гривен в месяц.
Заметьте! Для большинства украинцев никаких ограничений не возникает. Если же клиент предоставляет документы, подтверждающие легальное происхождение средств, банк готов оперативно пересмотреть установленные лимиты.