Какие лимиты на карты установлены сейчас

Как рассказал банкир Сергей Мамедов в комментарии 24 Каналу, с 1 июня в Украине начали действовать новые лимиты на переводы с карты на карту. Их пересмотрели, чтобы эффективнее бороться с финансовыми махинациями.

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Для клиентов с низким или средним уровнем риска банки сейчас установили обновленные лимиты до 100 000 гривен в месяц. Это стандартный предел для большинства пользователей, которые не вызывают подозрений в финансовом мониторинге.

Зато для клиентов с повышенным уровнем риска. Например, при отсутствии стабильного источника дохода или по признакам потенциально мошеннических операций, лимит может быть уменьшен до 50 000 гривен в месяц.

Заметьте! Для большинства украинцев никаких ограничений не возникает. Если же клиент предоставляет документы, подтверждающие легальное происхождение средств, банк готов оперативно пересмотреть установленные лимиты.