Які ліміти на картки встановлено зараз

Як розповів банкір Сергій Мамедов у коментарі 24 Каналу, з 1 червня в Україні почали діяти нові ліміти на перекази з картки на картку. Їх переглянули, щоб ефективніше боротися з фінансовими махінаціями.

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Для клієнтів із низьким або середнім рівнем ризику банки наразі встановили оновлені ліміти до 100 000 гривень на місяць. Це стандартна межа для більшості користувачів, які не викликають підозр у фінансовому моніторингу.

Натомість для клієнтів із підвищеним рівнем ризику. Наприклад, за відсутності стабільного джерела доходу або за ознаками потенційно шахрайських операцій, ліміт може бути зменшений до 50 000 гривень на місяць.

Зауважте! Для більшості українців жодних обмежень не виникає. Якщо ж клієнт надає документи, що підтверджують легальне походження коштів, банк готовий оперативно переглянути встановлені ліміти.