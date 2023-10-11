Несколько недель назад, а именно 29 сентября, Министерство энергетики Украины приняло Порядок технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах. Он вступил в силу с 5 октября.

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Обратите внимание! Порядок обеспечивает обслуживание внутренних газовых сетей в многоэтажках обозначает ответственные за соблюдение условий договора.

Кто берет ответственность за обслуживание газовых труб

После принятия этого документа взаимоотношения между субъектами хозяйствования, которым разрешено обслуживать внутридомовые системы газоснабжения в многоэтажных домах, и владельцами квартир или уполномоченными ими лицами, регулируется.

Следовательно, ответственность за несоблюдение норм безопасности систем газоснабжения лежит на этих субъектах.

Впрочем, остаются вопросы по оформлению договора на техобслуживание газовых труб и стоимости услуг по ТО внутренних газовых сетей.



Кто должен обслуживать газовые трубы / Инфографика

Что должно решить НКРЭКУ

Нацкомиссия по урегулированию коммунальных услуг после принятия акта о техническом обслуживании внутридомовых систем газоснабжения должна в течение 60 дней принять определенные документы, а именно: