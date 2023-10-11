Несколько недель назад, а именно 29 сентября, Министерство энергетики Украины приняло Порядок технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах. Он вступил в силу с 5 октября.
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Кто берет ответственность за обслуживание газовых труб
После принятия этого документа взаимоотношения между субъектами хозяйствования, которым разрешено обслуживать внутридомовые системы газоснабжения в многоэтажных домах, и владельцами квартир или уполномоченными ими лицами, регулируется.
Впрочем, остаются вопросы по оформлению договора на техобслуживание газовых труб и стоимости услуг по ТО внутренних газовых сетей.
Кто должен обслуживать газовые трубы / Инфографика
Что должно решить НКРЭКУ
Нацкомиссия по урегулированию коммунальных услуг после принятия акта о техническом обслуживании внутридомовых систем газоснабжения должна в течение 60 дней принять определенные документы, а именно:
- типовой контракт на ТО внутренних газовых труб в многоэтажках;
- принцип расчета лимитов по стоимости техобслуживания и перечень видов таких работ;
- диапазон цен на услуги, связанные с обслуживанием внутренних сетей.