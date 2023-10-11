Декілька тижнів тому, а саме 29 вересня, Міністерство енергетики України ухвалило Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в багатоквартирних будинках. Він набрав чинності з 5 жовтня.
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Хто бере відповідальність за обслуговування газових труб
Після ухвалення цього документа взаємовідносини між суб’єктами господарювання, яким дозволено обслуговувати внутрішньобудинкові системи газопостачання в багатоповерхових будинках, та власниками квартир або уповноваженими ними особами, врегульовується.
Втім залишаються питання щодо оформлення договору на техобслуговування газових труб та вартості послуг з ТО внутрішніх газових мереж.
Хто має обслуговувати газові труби / Інфографіка ГазПравди
Що має вирішити НКРЕКП
Нацкомісія з врегулювання комунальних послуг після ухвалення акту про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання повинна протягом 60 днів теж ухвалити певні документи, а саме:
- типовий контракт на ТО внутрішніх газових труб у багатоповерхівках;
- принцип розрахунку лімітів за вартістю техобслуговування та перелік видів таких робіт;
- діапазон цін на послуги, пов’язані з обслуговуванням внутрішніх газових мереж.