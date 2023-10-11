Декілька тижнів тому, а саме 29 вересня, Міністерство енергетики України ухвалило Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в багатоквартирних будинках. Він набрав чинності з 5 жовтня.

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Зверніть увагу! Порядок забезпечує обслуговування внутрішніх газових мереж у багатоповерхівках і позначає відповідальних за дотримання умов договору.

Хто бере відповідальність за обслуговування газових труб

Після ухвалення цього документа взаємовідносини між суб’єктами господарювання, яким дозволено обслуговувати внутрішньобудинкові системи газопостачання в багатоповерхових будинках, та власниками квартир або уповноваженими ними особами, врегульовується.

Відтак відповідальність за недотримання норм безпеки систем газопостачання лежить на цих суб'єктах.

Втім залишаються питання щодо оформлення договору на техобслуговування газових труб та вартості послуг з ТО внутрішніх газових мереж.



Хто має обслуговувати газові труби / Інфографіка ГазПравди

Що має вирішити НКРЕКП

Нацкомісія з врегулювання комунальних послуг після ухвалення акту про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання повинна протягом 60 днів теж ухвалити певні документи, а саме: