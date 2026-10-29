Россияне провели атаку на Киев: возник пожар, погибли птицы

Российские войска вновь нанесли удар по столице. На этот раз атака была направлена на большую птицефабрику в Бориспольском районе.

Что известно об атаке на птицефабрику

В здании, которое охватил огонь, находилось около 16 тысяч птиц, сообщили в ГСЧС.

Российские войска нанесли удар по птицефабрике в Бориспольском районе. Возник пожар в здании, где находилось около 16 тысяч птиц,

– говорится в сообщении.

Однако спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание и спасти 15 тысяч птиц.

Напомним, что это уже не первый раз, когда Россия атакует птицефабрики и фермы. На прошлой неделе, 24 октября, российский беспилотник атаковал ферму в Сумской области. Погибла женщина, еще четыре человека пострадали. Также известно о пострадавших и погибших животных.

А 26 октября стало известно об ударах по агропредприятиям в Черниговской области. Украинцы потеряли сотни тысяч тонн урожая. Также ранения получили несколько человек.

Еще 15 сентября российские военные провели атаку на птицеферму в Одесской области. Некоторых птиц удалось спасти. Но большая часть домашней птицы погибла.