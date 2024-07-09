В Правительстве выделят средства на восстановление "Охматдета"

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сейчас правительство Украины отрабатывает выделение средств на "приоритетное" восстановление детского медицинского учреждения.

Как правительство поможет "Охматдету"

Виктор Ляшко во время брифинга добавляет, что сейчас Министерство здравоохранения на прямой связи с президентом и премьер-министром.

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Кроме того, по его словам, международные партнеры ждут запрос Украины о помощи по восстановлению больницы.

Международные партнеры готовы при необходимости содействовать в медицинской эвакуации тем пациентам Охматдета, которым из-за разрушения больницы не смогут оказать помощь,

– говорит Ляшко.

Основным вопросом остается восстановление энергопитания для больницы и обеспечение его бесперебойности.

Россияне 8 июля нанесли массированный ракетный удар по нескольким городам Украины. Под ударом оказались Днепр, Славянск, Кривой Рог, Краматорск и Киев. Среди объектов, куда попал враг, есть детская больница "Охматдет", по которой ударили ракетой Х-101.