Запасы газа под угрозой: действительно ли зима в Украине может быть катастрофической
- Российские обстрелы повредили 55-60% газовой инфраструктуры Украины, что грозит энергетическому коллапсу зимой.
- Правительство выделило 8,4 миллиарда гривен на импорт газа для обеспечения отопительного сезона, а эксперты советуют готовиться к регулярным отключениям света.
Российские обстрелы повредили до 60% газовой инфраструктуры Украины. Казалось бы, что украинцев ждет сложная зима без отопления, однако есть варианты предотвратить катастрофический сценарий.
Что известно об уничтожении добычи газа в Украине?
Угольные электростанции, газохранилища и подстанции систематически обстреливаются Россией этой осенью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.
Только ДТЭК зафиксировала 210 атак на свои объекты ракетами и беспилотниками с начала полномасштабной войны, 54 из которых были направлены на электростанции. В октябре ракеты попадали в течение трех отдельных дней, уничтожая части теплогенерирующего объекта. Завод, принадлежащий компании "Нафтогаз", был поражен шестью ракетами.
От 55 до 60% газовой инфраструктуры Украины уже серьезно повреждено. Коллапс энергетической системы грозит Украине катастрофическим похолоданием. Следующая зима будет самой тяжелой,
– говорят источники издания в Киеве.
Из-за этого 23 октября стало известно, что Украина временно потеряла собственную добычу газа в результате российских обстрелов. Чтобы обеспечить государство энергоносителем для отопительного сезона, Правительство выделило 8,4 миллиарда гривен на импорт газа.
И теперь Украина имеет несколько вариантов, как защитить энергообъекты и обеспечить украинцев газом на отопительный сезон.
Что может спасти инфраструктуру и какой прогноз?
Объекты добычи газа пытаются защищать, 24 Канал.
Защита объектов газовой инфраструктуры по аналогии с энергетической возможна, говорит эксперт Святослав Павлюк, однако она усложнена и не способна уберечь от ударов баллистикой. Он отмечает, что компрессорные станции очень заметны из-за своих размеров и выделения тепла во время работы.
Безусловно, что-то делают. Просто тактика применения шахедов также изменилась. Если раньше они летели горизонтально, то сейчас даже вертикально падают, сверху бьют. Я видел бигбеги, мешки, на газовой инфраструктуре еще в 2023 году. То есть нельзя сказать, что ничего не делается. Но газоперерабатывающий завод, компрессорные станции – это большие сооружения, их так просто не закроешь. Поэтому они попадают под раздачу.
А какими будут удары России по энергетике зимой? Эксперт по энергетике Андрей Закревский прогнозирует, что при имеющейся частоте российских обстрелов энергетики, ближайшие 4,5 месяца Украина будет подвергаться атакам на инфраструктуру в среднем каждые 3 – 4 дня. Россияне будут брать один, два, три объекта и массированно их атаковать.
В частности, это больше касается приграничных регионов, где Путин пытается создать "санитарную буферную зону", чтобы заставить украинское население покинуть территории.
Учитывая тенденцию к регулярным обстрелам энергосистемы эксперт рекомендует следовать рекомендациям из предыдущих сезонов:
- сделать трехдневные запасы воды дома;
- быть готовым к 6 – 8 часовым отключениям света.
Импорт газа как один из вариантов решения проблемы
Украина накопила 13,2 миллиарда кубов газа, но из-за атак требует дополнительного импорта для прохождения отопительного сезона. Однако Нафтогазу нужно еще 1,9 миллиарда евро для импорта газа, часть из которых планируют привлечь через внутренние резервы и международную помощь.
Для импорта газа уже есть 70% финансирования, Зеленский поручил обеспечить 100%. В частности правительство будет делать это через сотрудничество с Германией, Норвегией, Италией, Нидерландами и Еврокомиссией.
Также Европейский банк реконструкции и развития предоставит дополнительную финансовую поддержку "Нафтогаза" из-за повреждения газовых объектов, вызванных атаками России.