Попадание в газопровод в Харькове: что сообщает "Нафтогаз"

Россияне продолжают масштабные обстрелы Украины. Сегодня в результате атаки был сильно поврежден газопровод в Харькове.

Что произошло в Харькове

Повреждений, которые получила газовая система в Харькове, не было с начала этой зимы. Вражеская ракета попала в газопровод.

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23 января попали в газопровод среднего давления на территории Харькова. За эту зиму аналогичных по масштабу попаданий по газораспределительной сфере в городе не было,

– сообщают в "Нафтогазе"

Сейчас происходит ликвидация последствий повреждения. Ремонтные работы и возобновление снабжения продолжается.

Когда харьковчанам ждать газ

Харьковчанам возобновят поставки газа после ремонта. Поскольку атака была массированной, а повреждения значительными, говорить о сроках окончания ремонтных работ пока рано.

В Минэнергетики сообщают, что часть газопровода перекрыта для стабилизации газовой системы По состоянию на данный момент в общей сложности отключены 12 домов.

Погибших и пострадавших среди работников нет. Газовики работают над устранением повреждений,

– говорится в сообщении Минэнергетики

Кроме того, в Харькове остались без света ориентировочно 11 тысяч граждан. Обстрелы россиян повредили не только газопровод, но и трансформаторы и коммуникации, в частности, системы распределения электроэнергии.