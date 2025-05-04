Засчитывают ли обучение в университете в стаж в 2025 году

Немалое количество украинцев получает образование в высших учебных заведениях на дневной форме обучения. Однако не все знают, засчитываются ли эти годы как страховой стаж.

Засчитает ли ПФУ обучение в вузе в страховой стаж

В этом вопросе есть важный нюанс, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Дело в том, что в страховой стаж засчитывается только обучение до 1 января 2004 года. Это в соответствии с Законом Украины от 05.11.1991 № 1788 "О пенсионном обеспечении".

Украинцам объяснили, что с начала 2004 года вступил в силу Закон Украины № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Он ввел понятие "страховой стаж" и отменил эту норму, из-за чего сейчас обучение в страховой стаж не входит.

Важно! С введением понятия "страховой стаж" имеет значение то, в течение какого периода и какую сумму страховых взносов за работника платил в Пенсионный фонд работодатель.