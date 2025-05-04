Чи зарахує ПФУ навчання у ВНЗ до страхового стажу

У цьому питання є важливий нюанс, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Річ у тім, що до страхового стажу зараховується лише навчання до 1 січня 2004 року. Це відповідно до Закону України від 05.11.1991 № 1788 "Про пенсійне забезпечення".

Українцям пояснили, що від початку 2004 року набув чинності Закон України № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Він запровадив поняття "страховий стаж" та скасував цю норму, через що наразі навчання до страхового стажу не входить.

Важливо! З введенням поняття "страховий стаж" має значення те, протягом якого періоду і яку суму страхових внесків за працівника сплачував до Пенсійного фонду роботодавець.