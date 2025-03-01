Как стать на очередь на квартиру участнику боевых действий

Ветераны, люди с инвалидностью из-за боевых действий и семьи погибших военных могут стать на квартирный учет для получения жилья. Что для этого нужно сделать в 2025 году, читайте дальше.

Что нужно, чтобы стать на очередь на квартиру

Ветераны могут стать на квартирный учет по месту жительства или работы. Жилье может быть предоставлено по решению исполнительных органов местных советов (сельских, поселковых, городских) при наличии свободного жилого фонда, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

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Согласно, обращаться за жильем можно в:

исполнительный комитет местного совета;

через ЦПАУ;

администрацию предприятия;

организацию по месту работы.

После рассмотрения заявления ветерану будет выдана справка о постановке на квартирный учет или предоставлено уведомление об отказе. Отказ может быть связан с с неполным пакетом документов или отсутствием потребности в улучшении жилищных условий.

Какие документы необходимо подать для постановки на квартирный обед Для постановки на квартирный учет необходимо подать заявление, подписанное членами семьи, справку с места жительства о составе семьи и регистрации, копию удостоверения УБД или инвалидности вследствие войны, копии паспорта и справки о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, а также справку о пребывании членов семьи на квартирном учете по месту работы.

Кто имеет право стать на квартирный учет

Право на получение жилья имеют лица, которые находятся на квартирном учете и соответствуют определенным критериям. Среди них: люди с инвалидностью вследствие войны I и II группы, в частности участники АТО/ООС, тех, кто принимал участие в боевых действиях на территории других государств, а также участники Революции Достоинства.

Также право на получение жилья имеют ВПО, которые являются участниками боевых действий или лицами с инвалидностью вследствие войны III группы (АТО/ООС до 1 июня 2018 года), а также члены семьи погибших или пропавших без вести в результате боевых действий или Революции Достоинства, а также члены семьи погибших Защитников и Защитниц Украины.

Интересно! В 2024 году Кабинет Министров направил дополнительные 400 миллионов гривен на закупку жилья для ветеранов.