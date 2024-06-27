После подорожания существенно потеряли цену: что с официальными курсами случилось за сутки

Американская валюта подешевела за последние сутки на 14 копеек, а евро же потеряло более 23 копеек. Интересно, что день перед этим цена валют выросла.

Официальный курс 27 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,51 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 14 копеек против 26 июня.

Читайте также Лучше, чем покупать валюту: стоит ли вкладывать деньги в гривну

Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,31 гривны, что на 23 копейки меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 28 июня:

доллар – 40,53 гривны,

евро – 43,35 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 27 июня курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,43 гривны, а продажа – 40,90 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,23 гривны , а продажа – 40,93 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,78 гривны, а продажа – 40,85 гривны.

На сколько может вырасти доллар

Как рассказал 24 Каналу Борис Кушнирук, на курс влияет дефицит импорта над экспортом, который в Украине растет. Как объясняет эксперт, это продолжается с начала полномасштабной войны в 2022 году.

Борис Кушнирук Экономист Если на первые недели и месяцы полномасштабной войны было уместно держать курс неизменным для того, чтобы обеспечить предсказуемость и стабильность, то впоследствии это решение было нелогичным, ведь формировало дисбаланс. Затем произошло существенно поднятие доллара. Это было непредсказуемо, и, соответственно, те лица, которые знали о таком решении, могли не плохо заработать на этом.

Кушнирук отмечает, что неизвестно, что дальше будет делать Нацбанк с курсом: поднимать или опускать. При этом обстоятельств для того, чтобы таки повысить курс, есть немало.

Интересно, что основания сделать курс 45 – 50 гривен, условно, у Нацбанка будут. Посмотрите на внешнеторговый баланс,

– замечает Кушнирук.

По данным Госстата, экспорт товаров из Украины за первый квартал 2024 года составил 97,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт – аж 101,7%.

данным Интересно, что в Центре экономической стратегии прогнозируют, что к концу 2024 года курс доллара может подорожать до 42 гривен за валюту до конца года.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька кліків.