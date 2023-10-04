Официальный курс отменили: сколько теперь будет стоить доллар
4 октября 2023, 12:30Читати новину українською
После ввода управляемой гибкости от НБУ на рынке валют произойдут некоторые изменения. Однако будут ли они касаться обычных украинцев, рассказал экономист.
Сколько будет стоить доллар после изменений
Экономист Олег Пензин рассказал для 24 Канала, что после введения управляемой гибкости НБУ, официальный курс может колебаться в диапазоне 37,5 – 38 гривен.
Читайте также Гривна не "улетела в космос": в НБУ рассказали какая ситуация с курсомОбратите внимание! Поскольку в бюджете 2023 года курс доллара был заложен на уровне 42 гривны, Минфин недополучил гривны в макрофинансовой помощи по курсу в 36,6 гривны.
Следовательно, заявления министра финансов Сергея Марченко о том, что в Украине прочный курс, который вредит экономике и социальным выплатам, именно это и имели в виду. Сейчас Национальный банк Украины идет навстречу Министерству финансов и немного отпускает курс.
Он подтвердил тезис НБУ относительно того, что в большинстве своем изменится безналичный курс, тогда как наличный останется без изменений.
Что произошло с официальным курсом
- С 3 октября НБУ ввел новый режим управляемой гибкости курса, который предполагает, что регулятор и дальше будет контролировать ситуацию на валютном рынке и будет ключевым игроком.
- В основном изменения ожидают бизнес, который осуществляет обменные операции на межбанке, а наличный и карточный курсы останутся без изменений.
- Такой режим позволит НБУ и дальше покрывать дефицит валюты на рынке и дальше предотвращать сильное колебание в цене. Однако курс все же будет более гибким, чтобы экономика смогла подготовиться к изменениям на внутреннем и внешнем рынках.