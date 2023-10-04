Официальный курс отменили: сколько теперь будет стоить доллар

После ввода управляемой гибкости от НБУ на рынке валют произойдут некоторые изменения. Однако будут ли они касаться обычных украинцев, рассказал экономист.

Сколько будет стоить доллар после изменений

Экономист Олег Пензин рассказал для 24 Канала, что после введения управляемой гибкости НБУ, официальный курс может колебаться в диапазоне 37,5 – 38 гривен.

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Олег Пензин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Следовательно, заявления министра финансов Сергея Марченко о том, что в Украине прочный курс, который вредит экономике и социальным выплатам, именно это и имели в виду. Сейчас Национальный банк Украины идет навстречу Министерству финансов и немного отпускает курс.

Поскольку в бюджете 2023 года курс доллара был заложен на уровне 42 гривны, Минфин недополучил гривны в макрофинансовой помощи по курсу в 36,6 гривны.

Он подтвердил тезис НБУ относительно того, что в большинстве своем изменится безналичный курс, тогда как наличный останется без изменений.

Что произошло с официальным курсом