НБУ опустил валюты в цене

За последние сутки официальный курс доллара и евро опустились. В среднем обе валюты потеряли 6 –7 копеек. Однако ожидается, что регулятор изменит курсы в сторону роста 19 марта.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,43 гривны. То есть цена валюты упала на 7 копеек против 17 марта. Официальный курс евро взамен составляет 45,16 гривны. То есть цена упала на 6 копеек.

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По состоянию на 19 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,56 гривны,

евро – 45,34 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 18 марта курс доллара на наличном рынке составил:

в банках: покупка – 41,30 гривны , продажа – по 41,90 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,65 гривны , продажа – по 41,65 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,83 гривны, продажа – по 41,71 гривне.

Каким будет официальный курс доллара в марте

Как сообщил для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в конце марта ожидается официальный курс доллара на уровне 41,80 – 42,40 гривны. Поэтому за первый квартал 2025 года, по сравнению с показателями на 1 января, валюта может вырасти менее чем на 1%.

Зато на этой неделе ожидается, что курс на наличном рынке будет находиться на уровне 41,40 – 42 гривен за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Ситуация на рынке будет удельной. Он будет оставаться системным и ему не будут угрожать резкие неконтролируемые изменения.

Влиять на рынок в марте будут действия в рамках режима "управляемой гибкости", монетарные меры в поддержку прочности гривны, сезонный фактор и разница между курсами межбанка и наличного рынка.