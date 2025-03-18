Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,43 гривны. То есть цена валюты упала на 7 копеек против 17 марта. Официальный курс евро взамен составляет 45,16 гривны. То есть цена упала на 6 копеек.
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По состоянию на 19 марта курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,56 гривны,
- евро – 45,34 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 18 марта курс доллара на наличном рынке составил:
- в банках: покупка – 41,30 гривны, продажа – по 41,90 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,65 гривны, продажа – по 41,65 гривны,
- в обменниках: покупка – по 41,83 гривны, продажа – по 41,71 гривне.
Каким будет официальный курс доллара в марте
Как сообщил для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в конце марта ожидается официальный курс доллара на уровне 41,80 – 42,40 гривны. Поэтому за первый квартал 2025 года, по сравнению с показателями на 1 января, валюта может вырасти менее чем на 1%.
Зато на этой неделе ожидается, что курс на наличном рынке будет находиться на уровне 41,40 – 42 гривен за доллар.
Ситуация на рынке будет удельной. Он будет оставаться системным и ему не будут угрожать резкие неконтролируемые изменения.
Влиять на рынок в марте будут действия в рамках режима "управляемой гибкости", монетарные меры в поддержку прочности гривны, сезонный фактор и разница между курсами межбанка и наличного рынка.