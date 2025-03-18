Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,43 гривні. Тобто ціна валюти впала на 7 копійок проти 17 березня. Офіційний курс євро натомість становить 45,16 гривні. Тобто ціна впала на 6 копійок.

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Станом на 19 березня курс НБУ буде такий:

долар – 41,56 гривні,

євро – 45,34 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 18 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,30 гривні , продаж – по 41,90 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,65 гривні , продаж – по 41,65 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,83 гривні, продаж – по 41,71 гривні.

Яким буде офіційний курс долара у березні

Як повідомив для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наприкінці березня очікується офіційний курс долара на рівні 41,80 – 42,40 гривні. Відтак за перший квартал 2025 року, порівняно з показниками на 1 січня, валюта може зрости менш ніж на 1%.

Натомість цього тижня очікується, що курс на готівковому ринку буде перебувати на рівні 41,40 – 42 гривень за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ситуація на ринку буде питомою. Він залишатиметься системним і йому не загрожуватимуть різкі неконтрольовані зміни.

Впливатимуть на ринок у березні дії у рамках режиму "керованої гнучкості", монетарні заходи на підтримку міцності гривні, сезонний фактор та різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку.