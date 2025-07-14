После выходных – спад: какие курсы официальных валют сегодня

НБУ после выходных установил курс валют на более низких уровнях, чем в конце прошлой недели. Американская валюта сегодня потеряла 4 копейки, а европейская – 13 копеек. Завтра регулятор планирует изменить цену валют, но несущественно.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,78 гривны. То есть цена американской валюты упала на 4 копейки против 11 июля. Официальный курс евро составляет 48,84 гривны, то есть цена упала на 13 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По состоянию на 15 июля курс валют будет такой:

доллар – 41,83 гривны;

евро – 48,89 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 14 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,52 гривны , продажа – по 42,05 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,77 гривны , продажа – по 41,76 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,52 гривны, продажа – по 41,87 гривны.

По сколько может быть евро в июле?

Как рассказал для 24 Канала банкир Сергей Мамедов, в июле диапазон курса евро будет находиться в пределах 46,50 гривны до 50 гривен за валюту. В то же время он добавил, что если колебания цены будут происходить, то только ситуативные.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Рынок валют сейчас стабилен – ни доллар, ни евро не демонстрируют серьезных сигналов к глубоким изменениям.

Обратите внимание! Доллар остается резервной валютой в мире, несмотря на существенный рост евро. В американской валюте хранятся до 80% мировых резервов.