В результате российской атаки: в Днепре поврежден офис "АТБ"

В пятницу, 18 апреля, во время утреннего обстрела пострадал офис АТБ. Это произошло в Днепре.

Офис "АТБ" в Днепре подвергся разрушениям

Из-за атаки никто не пострадал, передает 24 Канал со ссылкой на члена совета директоров корпорации "АТБ" Бориса Маркова.

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Очередной утренний ракетный обстрел города страной извращенцев и террористов... К сожалению, от взрывной волны очень сильно поврежден наш новый офис. К счастью никто не пострадал!

– написал Марков.

Он отметил, что этот офис стал гордостью и узнаваемым лицом компании компании, новым современным и комфортным местом работы для многих сотрудников. Однако корпорации не впервые преодолевать такие вызовы, и она справится.

Отстроим, починим и продолжим работать! Станем еще крепче, еще настойчивее и еще злее на наших врагов!

– пообещал Борис Марков.

Заметьте! Он выразил слова огромные слова благодарности силам ПВО Днепра и всем защитникам, ведь "если бы не их сверхотважная и сверхмужественная работа, то последствия были бы совсем другие".