Ко Дню Независимости в 2025 году немало людей могут получить помощь от правительства. Речь идет о денежной выплате.

Как оформить выплаты ко Дню Независимости?

В то же время большинству получателей дополнительно обращаться за выплатой не нужно, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Например, пенсионерам, которые имеют право на помощь к празднику, выплату осуществят в августе (вместе с пенсией) в автоматическом режиме. А тем, кто проходит службу, выплату проведут по месту службы работодателем (или воинской частью) на основании поданной в Пенсионный фонд Украины заявки на финансирование выплаты до 24 августа.

Если лицо не является пенсионером / не проходит службу, помощь до Дню Независимости будет проведена по заявлению лица, которое имеет право на такую выплату,

– отметили в Пенсионном фонде.

Способы подачи заявления для получения средств пока следующие:

лично, обратившись в ПФУ или в центр предоставления административных услуг по задекларированному / зарегистрированному месту пребывания; по почте – в адрес Пенсионного фонда Украины; онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Онлайн это делается следующим образом:

на веб-портале следует авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП)

нажать кнопку "Войти";

нажать кнопку "Войти"; в личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать опцию "Заявление о назначении разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины";

заполнить заявление;

с помощью опции "Добавить файл" прикрепить сканированные копии документов, подтверждающих право на назначение выплаты;

дать согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку "v";

нажать кнопку "Сформировать заявление";

проверить данные;

отправить в Пенсионный фонд; нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Необходимо обращать внимание на подсказки, которые дает система. Кроме того, нужно заполнить все обязательные поля (обозначены звездочкой "*").

Важно! С результатом рассмотрения заявления о назначении выплаты можно ознакомиться в разделе "Мои обращения" – "Статус обращения".