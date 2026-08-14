Как внутренне перемещенным лицам оформить пенсию в 2026 году
Внутренне перемещенные лица – это люди, которые были вынуждены покинуть свой дом. В частности, из-за боевых действий, оккупации и т. п. Однако они остались жить в Украине, а не уехали за границу.
Как внутренне перемещенным лицам оформить пенсию
Как ВПЛ оформить пенсию, рассказали в Пенсионном фонде Украины.
В прошлом году правительство утвердило новый порядок выплаты пенсий для следующих категорий украинцев:
- внутренне перемещенные лица;
- гражданам Украины, находящимся на временно оккупированных территориях или за рубежом.
Так, ВПЛ, которые были зарегистрированы до 24 февраля 2022 года, могут получать свои пенсии на счет в любом уполномоченном банке Украины.
Граждане, находящиеся за рубежом или на ВОТ, должны проходить физическую идентификацию. Ее следует проходить ежегодно – до 31 декабря. Также они должны осуществлять как минимум одну финансовую операцию со своего счета каждые шесть месяцев, если в течение этого полугода пенсионеры не проходили физическую идентификацию.
Такие требования установлены для подтверждения того, что пенсионер, проживающий за пределами подконтрольной Украине территории, жив, и средства со своей карты получает именно он,
– пояснили в ПФУ.
В Краматорском городском совете подчеркнули: подать заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно через веб-портал электронных услуг ПФУ или лично, независимо от места проживания, регистрации или пребывания.
Среди документов должны быть:
- паспорт;
- идентификационный код;
- документы о страховом стаже;
- справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по состоянию на 30 июня 2000 года (по желанию);
- реквизиты банковского счета (граждане, зарегистрированные в качестве ВПЛ до 24 февраля 2022 года, предоставляют счет, открытый в АО "Ощадбанк");
- справка о ВПЛ;
- фотография;
- свидетельство о браке (для женщин).
Напомним, что для выхода на пенсию в 60 лет в настоящее время требуется не менее 33 лет стажа. Для получения выплат в 63 года необходимо иметь от 23 до 33 лет стажа. А в 65 лет требуется не менее 15 лет.
Оформить пенсию онлайн украинцы могут на веб-порталах электронных услуг ПФУ. В частности, требуются скан-копии определенных документов.