Як ВПО оформити пенсію

Як ВПО оформити пенсію, розповіли у Пенсійному фонді України.

Торік уряд затвердив новий порядок виплати пенсій для таких категорій українців:

внутрішньо переміщені особи;

громадянам України, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або за кордоном.

Так ВПО, які були зареєстровані до 24 лютого 2022 року, можуть отримати свої пенсії на рахунок будь-якого уповноваженого банку України.

Громадяни за кордоном або на ТОТ, мають проходити фізичну ідентифікацію. Її слід проходити щороку – до 31 грудня. Також вони повинні здійснювати мінімум одну фінансову операцію зі свого рахунку кожні шість місяців, якщо в ці пів року пенсіонери не проходили фізичну ідентифікацію.

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Такі вимоги встановлено для підтвердження того, що пенсіонер, який проживає за межами підконтрольної Україні території, – живий, і кошти зі своєї картки отримує саме він,

– пояснили у ПФУ.

У Краматорській міській раді наголосили: подати заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ або особисто незалежно від місця проживання, реєстрації чи перебування.

Серед документів мають бути:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи про страховий стаж;

довідка про зарплату за 60 місяців підряд по 30 червня 2000 (за бажанням);

реквізити банківського рахунку (громадяни, які зареєстровані як ВПО до 24 лютого 2022, надають рахунок, відкритий в АТ "Ощадбанк");

довідка ВПО;

фотографія;

свідоцтво про шлюб (для жінок).

Нагадаємо, що для виходу на пенсію у 60 років наразі потрібно не менше 33 років стажу. Для того, аби отримувати виплати у 63 роки, слід мати від 23 до 33 років стажу. А у 65 років необхідно щонайменше 15 років.

А оформити пенсію онлайн українці можуть на вебпортали електронних послуг ПФУ. Зокрема, потрібні скан-копії певних документів.