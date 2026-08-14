Як ВПО оформити пенсію
Як ВПО оформити пенсію, розповіли у Пенсійному фонді України.
Торік уряд затвердив новий порядок виплати пенсій для таких категорій українців:
- внутрішньо переміщені особи;
- громадянам України, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або за кордоном.
Так ВПО, які були зареєстровані до 24 лютого 2022 року, можуть отримати свої пенсії на рахунок будь-якого уповноваженого банку України.
Громадяни за кордоном або на ТОТ, мають проходити фізичну ідентифікацію. Її слід проходити щороку – до 31 грудня. Також вони повинні здійснювати мінімум одну фінансову операцію зі свого рахунку кожні шість місяців, якщо в ці пів року пенсіонери не проходили фізичну ідентифікацію.
Такі вимоги встановлено для підтвердження того, що пенсіонер, який проживає за межами підконтрольної Україні території, – живий, і кошти зі своєї картки отримує саме він,
– пояснили у ПФУ.
У Краматорській міській раді наголосили: подати заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ або особисто незалежно від місця проживання, реєстрації чи перебування.
Серед документів мають бути:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- документи про страховий стаж;
- довідка про зарплату за 60 місяців підряд по 30 червня 2000 (за бажанням);
- реквізити банківського рахунку (громадяни, які зареєстровані як ВПО до 24 лютого 2022, надають рахунок, відкритий в АТ "Ощадбанк");
- довідка ВПО;
- фотографія;
- свідоцтво про шлюб (для жінок).
Нагадаємо, що для виходу на пенсію у 60 років наразі потрібно не менше 33 років стажу. Для того, аби отримувати виплати у 63 роки, слід мати від 23 до 33 років стажу. А у 65 років необхідно щонайменше 15 років.
А оформити пенсію онлайн українці можуть на вебпортали електронних послуг ПФУ. Зокрема, потрібні скан-копії певних документів.