Как внутренне перемещенным лицам оформить пенсию

Как ВПЛ оформить пенсию, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

В прошлом году правительство утвердило новый порядок выплаты пенсий для следующих категорий украинцев:

внутренне перемещенные лица;

гражданам Украины, находящимся на временно оккупированных территориях или за рубежом.

Так, ВПЛ, которые были зарегистрированы до 24 февраля 2022 года, могут получать свои пенсии на счет в любом уполномоченном банке Украины.

Граждане, находящиеся за рубежом или на ВОТ, должны проходить физическую идентификацию. Ее следует проходить ежегодно – до 31 декабря. Также они должны осуществлять как минимум одну финансовую операцию со своего счета каждые шесть месяцев, если в течение этого полугода пенсионеры не проходили физическую идентификацию.

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Такие требования установлены для подтверждения того, что пенсионер, проживающий за пределами подконтрольной Украине территории, жив, и средства со своей карты получает именно он,

– пояснили в ПФУ.

В Краматорском городском совете подчеркнули: подать заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно через веб-портал электронных услуг ПФУ или лично, независимо от места проживания, регистрации или пребывания.

Среди документов должны быть:

паспорт;

идентификационный код;

документы о страховом стаже;

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по состоянию на 30 июня 2000 года (по желанию);

реквизиты банковского счета (граждане, зарегистрированные в качестве ВПЛ до 24 февраля 2022 года, предоставляют счет, открытый в АО "Ощадбанк");

справка о ВПЛ;

фотография;

свидетельство о браке (для женщин).

Напомним, что для выхода на пенсию в 60 лет в настоящее время требуется не менее 33 лет стажа. Для получения выплат в 63 года необходимо иметь от 23 до 33 лет стажа. А в 65 лет требуется не менее 15 лет.

Оформить пенсию онлайн украинцы могут на веб-порталах электронных услуг ПФУ. В частности, требуются скан-копии определенных документов.