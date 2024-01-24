Отмена субсидии: почему некоторые украинцы могут остаться без выплат
Источник:Минсоцполитики
Субсидия предоставляется малоимущим гражданам, которые не могут самостоятельно оплачивать коммуналку. Сумма этой пособия рассчитывается индивидуально.
Почему отменяют субсидию
Есть причины, по которым субсидия может отменяться. В частности, речь идет о случаях, когда заявитель – главный получатель, умер. Также субсидия может быть отменена:
- при наличии долгов по ЖКУ, если они за 3 месяца превысили 680 гривен;
- смене места жительства;
- выявлении дополнительных доходов.
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Если вам неправомерно отменили субсидию, необходимо обратиться в ПФУ для ее возобновления. После рассмотрения заявления, вам будет предоставлено объяснение, относительно причины таких изменений или помощь вернут, если это произошло случайно.Заметьте! Если субсидия отменяется из-за долгов по ЖКУ, помощь может остаться частичной, на те услуги, где нет задолженностей.
Как оформить субсидию
Субсидия напрямую зависит от совокупного дохода домохозяйства. В Минсоцполитики объяснили, что в 2024 году изменений в начислении этого пособия не ожидается.
Чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в ПФУ, также это можно сделать в приложении Дия. Какие документы нужны для этого:
- удостоверение личности;
- право на доходы;
- заявление.
Также дополнительно, при необходимости, могут прилагаться следующие документы:
- справка о статусе ВПЛ;
- договор аренды