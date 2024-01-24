Отмена субсидии: почему некоторые украинцы могут остаться без выплат

24 января 2024, 08:00
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Источник:

Минсоцполитики

Субсидия предоставляется малоимущим гражданам, которые не могут самостоятельно оплачивать коммуналку. Сумма этой пособия рассчитывается индивидуально.

Почему отменяют субсидию

Есть причины, по которым субсидия может отменяться. В частности, речь идет о случаях, когда заявитель – главный получатель, умер. Также субсидия может быть отменена:

  • при наличии долгов по ЖКУ, если они за 3 месяца превысили 680 гривен;
  • смене места жительства;
  • выявлении дополнительных доходов.

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Если вам неправомерно отменили субсидию, необходимо обратиться в ПФУ для ее возобновления. После рассмотрения заявления, вам будет предоставлено объяснение, относительно причины таких изменений или помощь вернут, если это произошло случайно.

Заметьте! Если субсидия отменяется из-за долгов по ЖКУ, помощь может остаться частичной, на те услуги, где нет задолженностей.

Как оформить субсидию

Субсидия напрямую зависит от совокупного дохода домохозяйства. В Минсоцполитики объяснили, что в 2024 году изменений в начислении этого пособия не ожидается.

Чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в ПФУ, также это можно сделать в приложении Дия. Какие документы нужны для этого:

  • удостоверение личности;
  • право на доходы;
  • заявление.

Также дополнительно, при необходимости, могут прилагаться следующие документы:

  • справка о статусе ВПЛ;
  • договор аренды
Обратите внимание! Если арендаторы оформляют субсидию, время предоставления этой помощи может корректироваться в соответствии со сроком договора аренды.
Автор: Анастасія Зорик