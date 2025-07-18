Как пенсионер может оформить субсидию сейчас

Украинские пенсионеры имеют право на субсидию. Это специальная помощь, которая позволяет платить за коммуналку значительно меньше.

Как получить субсидию сейчас?

Субсидию можно оформить и сейчас. Для этого необходимо обратиться в ответственные органы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Обратите внимание! С 1 мая до 30 сентября действует неотапливаемый сезон. Соответственно, это влияет на размер субсидии. Иногда помощь в этот период нулевая, а вот во время отопительного периода она весомо увеличивается.

Чтобы оформить субсидию, нужно подать следующие документы:

заявление;

декларацию о доходах и расходах.

По необходимости, необходимо добавить определенные документы. Например, если вы хотите получить субсидию, проживая в арендованном жилье, нужно прикрепить договор аренды.

Как можно подать документы на оформление субсидии:

через ЦНАП;

через ПФУ (в сервисном центре, по почте или путем использования портала электронных услуг);

в Дії.

Обратите внимание! Оформить субсидию можно через обращение к уполномоченным лицам сельского, поселкового или городского совета.