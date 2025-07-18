Как пенсионер может оформить субсидию сейчас
- Украинские пенсионеры могут оформить субсидию, обратившись в ответственные органы и подав заявление и декларацию о доходах и расходах.
- Документы можно подать через ЦНАП, ПФУ, портал Дия или обратившись к уполномоченным лицам местного совета.
Украинские пенсионеры имеют право на субсидию. Это специальная помощь, которая позволяет платить за коммуналку значительно меньше.
Как получить субсидию сейчас?
Субсидию можно оформить и сейчас. Для этого необходимо обратиться в ответственные органы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.
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Обратите внимание! С 1 мая до 30 сентября действует неотапливаемый сезон. Соответственно, это влияет на размер субсидии. Иногда помощь в этот период нулевая, а вот во время отопительного периода она весомо увеличивается.
Чтобы оформить субсидию, нужно подать следующие документы:
- заявление;
- декларацию о доходах и расходах.
По необходимости, необходимо добавить определенные документы. Например, если вы хотите получить субсидию, проживая в арендованном жилье, нужно прикрепить договор аренды.
Как можно подать документы на оформление субсидии:
- через ЦНАП;
- через ПФУ (в сервисном центре, по почте или путем использования портала электронных услуг);
- в Дії.
Обратите внимание! Оформить субсидию можно через обращение к уполномоченным лицам сельского, поселкового или городского совета.