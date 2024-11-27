Еще три дня: когда конечная дата для подачи документов на субсидию
27 ноября 2024, 13:32Читати новину українською
Существует конечный срок для назначения субсидий в текущем отопительном сезоне для получения денег за всю зиму. Граждане смогут получать субсидию на ЖКУ до 30 апреля.
Оформление субсидии
В этом году действует нововведение, которое предусматривает, что те, кто ранее не получали субсидии, могут получить выплату с 1 октября при условии подачи заявления до 1 декабря текущего года, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Подать документы можно:
- через сервисные центры Пенсионного фонда;
- в центрах предоставления административных услуг;
- через местные советы, почтовым отправлением;
- онлайн через портал "Дія", вебпортал Пенсионного фонда или мобильное приложение.
Напомним! Субсидия назначается с месяца обращения или, если документы подали в течение первых двух месяцев отопительного сезона, с начала сезона.