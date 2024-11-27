Еще три дня: когда конечная дата для подачи документов на субсидию

Существует конечный срок для назначения субсидий в текущем отопительном сезоне для получения денег за всю зиму. Граждане смогут получать субсидию на ЖКУ до 30 апреля.

Оформление субсидии

В этом году действует нововведение, которое предусматривает, что те, кто ранее не получали субсидии, могут получить выплату с 1 октября при условии подачи заявления до 1 декабря текущего года, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Кого лишат субсидии с 1 декабря

Подать документы можно:

через сервисные центры Пенсионного фонда;

в центрах предоставления административных услуг;

через местные советы, почтовым отправлением;

онлайн через портал "Дія", вебпортал Пенсионного фонда или мобильное приложение.

Напомним! Субсидия назначается с месяца обращения или, если документы подали в течение первых двух месяцев отопительного сезона, с начала сезона.