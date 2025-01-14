Предупреждение для пенсионеров: кому ограничат выплаты

14 января 2025, 08:00
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Автор: Екатерина Добровольская

В этом году украинцам ограничат максимальный размер пенсий. Такие изменения предусмотрены Государственным бюджетом на 2025 год.

Какие пенсионные ограничения будут действовать в 2025 году

Согласно нововведениям, пенсии в 2025 году не могут превышать четыре средние пенсии по стране или десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (сейчас это 23 610 гривен), сообщают в "На пенсии", передает 24 Канал.

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Таким образом, при ограничении высших пенсий будут применять понижающие коэффициенты: чем выше выплата, тем больше коэффициент. Впрочем, такие меры будут касаться только доплат, которые предусмотрены за работу в отдельных силовых или иных структурах.

Обратите внимание! Это поможет уменьшить разницу между обычными пенсиями и спецпенсиями, которые могут быть в несколько раз больше.

Однако в Министерстве социальной политики Украины заверили, что пенсии, исчисленные на основе уплаченных страховых взносов, уменьшаться не будут.

Кого еще не будут касаться ограничения

Ограничения не будут касаться пенсий лиц, которые защищают Украину на фронте или участвовали в боевых действиях с 2014 года.