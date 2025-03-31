Ограничения на карточные переводы: отменит ли НБУ лимит на 150 тысяч 31 марта

С 31 марта 2025 года Национальный банк Украины может отменить лимит на карточные переводы до 150 тысяч гривен. Снимут ли все банки ограничения, читайте далее.

Завершится ли действие лимитов на переводы

Национальный банк Украины завершает действие лимитов на переводы с банковских карт граждан. Ограничения, которые были введены 1 октября 2024 года, будут отменены 31 марта. Об этом говорится на сайте НБУ, передает 24 Канал.

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НБУ разъяснил, что постановление о лимитах на переводы касалось всех счетов клиента в пределах одного банка. В течение месяца на счета других лиц разрешалось переводить не более 150 тысяч гривен.

Что известно об ограничениях на переводы от НБУ

С 1 октября НБУ ввел ограничения на исходящие переводы с банковских карт (p2p), установив лимит в 150 000 гривен в месяц. Эти меры регулятор объяснил борьбой с дропами – клиентами банков, которые предоставляют свои счета для незаконных операций другими лицами.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что регулятор готов отменить лимит в 150 тысяч гривен на исходящие переводы с карты на карту через один-два месяца. Однако для этого банки должны продемонстрировать способность самостоятельно выявлять рисковых клиентов.