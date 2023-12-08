Отмена ограничений на валютном рынке: в НБУ рассказали, что для этого нужно

НБУ намерен продолжить путь к отмене ограничений на валютном рынке. Больше всего на продолжительность процесса будут влиять стабильность цен, курс доллара и объемы международной помощи.

Что влияет на отмену ограничений

Андрей Пышный рассказал, что дальнейшая либерализация курса будет происходить постепенно с учетом сопутствующих условий.

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Андрей Пышный Глава НБУ Валютная либерализация будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо мы сможем обеспечить стабильность обменного курса и цен при управляемом обменном курсе.

По его словам, НБУ полностью осознает риски изоляционного течения в политике США.

Стабильность обменного курса обеспечивается прежде всего благодаря международной финансовой поддержке, что позволяет нам пополнять международные резервы,

– добавил он.

Благодаря международной поддержке Украине удалось отойти от монетарного финансирования и начать переход к гибкому курсообразованию. Несмотря на бюджетный дефицит, регулятору удалось сосредоточиться на таргетировании инфляции.

Курс доллара 8 декабря

НБУ после перехода к гибкому курсу начнет свой путь к смягчению валютных ограничений.

В течение суток курс доллара несколько колебался. Например, покупка в обменниках и на черном рынке опустилась на 7 – 23 копейки. Однако продажи в обменниках поднялись на 12 копеек.