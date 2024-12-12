Глава НБУ рассказал, для кого банки могут ввести ограничения

Некоторые украинские банки подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Глава Нацбанка Андрей Пышный прокомментировал некоторые важные аспекты этого документа.

Что изменится для клиентов банков

Изображена он объяснил, следует ли ожидать клиентам этих банков дополнительные ограничения, пишет 24 канал со ссылкой на сообщение Андрея Пышного.

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Если вы работаете "вбелую", получаете "белую" зарплату или же можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние для вас вообще ничего не изменится,

- заверил глава НБУ.

Он напомнил, что Национальный банк сделал первый шаг к решению проблемы с дропами еще в октябре 2024 года, определив общую рамку для всех клиентов. И тогда для украинцев ничего не изменилось.

Кого касаются лимиты

Лимиты, которые указаны в меморандуме касаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО клиентов, которые не предоставили документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как "высокорисковые". По сути, не имеют никаких документов!,

- пояснил Пышный.

Он добавил, что последних, по оценкам банков, не более 1% от всей клиентской базы. То есть только 1% людей, которые "активно задействованы в сети "дропов" и являются основой этого миллиардного "дроп"-трафика".