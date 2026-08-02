СМИ сообщили, что на АЗС OKKO ввели ограничения на продажу дизельного топлива: в компании прокомментировали

По данным СМИ, сети автозаправочных станций в Украине вводят ограничения на отпуск дизельного топлива "в одни руки". Ограничения ввели несколько операторов заправок.

Об этом сообщили на сайте Delo.ua. Однако сеть ОККО опровергла эту информацию

Что известно об ограничениях?

В издании отмечают, что лимит может составлять от 50 до 100 литров за одну заправку. В основном ограничения вводят на АЗС, расположенных вдоль трасс, где заправляются водители грузовиков.

Они начали покупать топливо на заправках, а не на нефтебазах, как раньше. Одна из основных причин – сокращение разницы между ценами. Дальнобойщикам стало выгоднее покупать топливо на заправках, чем напрямую оптом.

По информации СМИ, одной из компаний, введших ограничение в 100 литров на одну заправку, является ОККО. Лимит вводят, чтобы предотвратить быстрое исчерпание топлива на АЗС.

Среди главных причин дефицита называют сокращение поставок топлива в Украину. Важными факторами этого являются:

ограничение предложения на европейском рынке;

понижение уровня воды в Дунае, что замедляет поставки по реке;

попытки России скупать топливо на европейском рынке.

Украине трудно компенсировать нехватку импортом из других стран. Индия ограничена поставками через Беларусь. У Казахстана нет излишков. Страны Персидского залива не являются хорошим вариантом из-за глобального кризиса на рынке.

Что говорят в ОККО?

В сети автозаправочных станций ОККО опровергли сообщения об ограничениях.

Информация о якобы введении сетью ОККО ограничений на продажу топлива не соответствует действительности. Никаких ограничений на заправку автомобилей нет,

– заявили в компании.

Там утверждают, что лимит в 100 литров касается только топлива в канистрах. В компании говорят, что ограничение не распространяется на заправку транспортных средств. В ОККО призвали пользоваться только проверенной информацией.

Отметим, что генеральный директор сети АЗС "Amic Energy" в Украине Гинтарас Мацияускас рассказал, что после разрушения украинских нефтеперерабатывающих заводов страна импортирует практически весь бензин и дизельное топливо. Из-за этого каждое колебание мировых цен напрямую влияет на закупочную стоимость.