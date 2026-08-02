Об этом сообщили на сайте Delo.ua. Однако сеть ОККО опровергла эту информацию

Что известно об ограничениях?

В издании отмечают, что лимит может составлять от 50 до 100 литров за одну заправку. В основном ограничения вводят на АЗС, расположенных вдоль трасс, где заправляются водители грузовиков.

Они начали покупать топливо на заправках, а не на нефтебазах, как раньше. Одна из основных причин – сокращение разницы между ценами. Дальнобойщикам стало выгоднее покупать топливо на заправках, чем напрямую оптом.

По информации СМИ, одной из компаний, введших ограничение в 100 литров на одну заправку, является ОККО. Лимит вводят, чтобы предотвратить быстрое исчерпание топлива на АЗС.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Среди главных причин дефицита называют сокращение поставок топлива в Украину. Важными факторами этого являются:

ограничение предложения на европейском рынке;

понижение уровня воды в Дунае, что замедляет поставки по реке;

попытки России скупать топливо на европейском рынке.

Украине трудно компенсировать нехватку импортом из других стран. Индия ограничена поставками через Беларусь. У Казахстана нет излишков. Страны Персидского залива не являются хорошим вариантом из-за глобального кризиса на рынке.

Что говорят в ОККО?

В сети автозаправочных станций ОККО опровергли сообщения об ограничениях.

Информация о якобы введении сетью ОККО ограничений на продажу топлива не соответствует действительности. Никаких ограничений на заправку автомобилей нет,

– заявили в компании.

Там утверждают, что лимит в 100 литров касается только топлива в канистрах. В компании говорят, что ограничение не распространяется на заправку транспортных средств. В ОККО призвали пользоваться только проверенной информацией.

Отметим, что генеральный директор сети АЗС "Amic Energy" в Украине Гинтарас Мацияускас рассказал, что после разрушения украинских нефтеперерабатывающих заводов страна импортирует практически весь бензин и дизельное топливо. Из-за этого каждое колебание мировых цен напрямую влияет на закупочную стоимость.