Про це повідомили у Delo.ua. Проте мережа ОККО спростувала цю інформацію

Що відомо про обмеження?

У виданні зазначають, що ліміт може бути від 50 до 100 літрів за одну заправку. Переважно обмеження вводять на АЗС, розташованих вздовж трас, де заправляються купують водії вантажівок.

Вони почали купляти пальне на заправках, а не на нафтобазах, як раніше. Одна з основних причин у зменшенні різниці між цінами. Далекобійникам стало вигідніше купляти паливо на станціях, ніж напряму у гурт.

За інформацією ЗМІ, однією з компаній, яка запровадила обмеження у 100 літрів на одну заправку є ОККО. Ліміт вводять, щоб запобігти швидкому вичерпанню пального на АЗС.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Серед головних причин дефіциту називають скорочення поставок палива до України. Важливими факторами цього є:

обмеження пропозиції на європейському ринку;

обміління Дунаю, яке уповільнює постачання річковим шляхом;

спроби Росії скуповувати пальне на європейському ринку.

Україні важко компенсувати нестачу імпортом з інших країн. Індія обмежена постачаннями через Білорусь. Казахстан не має надлишків. Країни Перської затоки не є хорошим варіантом через глобальну кризу на ринку.

Що кажуть в ОККО?

У Мережі автозаправних станцій ОККО спростували повідомлення про обмеження.

Інформація про нібито запровадження мережею ОККО обмежень на продаж пального не відповідає дійсності. Жодних обмежень на заправку автомобілів немає,

– заявили у компанії.

Там стверджують, що ліміт 100 літрів стосується лише пального в каністрах. У компанії кажуть, що обмеження не поширюється на заправку транспортних засобів. У ОККО закликали користуватися лише перевіреною інформацією.

Зазначимо, що генеральний директор мережі АЗС "Amic Energy" в Україні Гінтарас Маціяускас розповів, що після руйнування українських нафтопереробних заводів країна імпортує практично весь бензин і дизельне пальне. Через це кожне коливання світових цін безпосередньо впливає на закупівельну вартість.