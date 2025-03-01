Как украинцу получить 10 окладов при выходе на пенсию

Некоторые украинцы могут получить выплату в 10 окладов при выходе на пенсию. Речь идет о людях, работавших по определенным профессиям.

Кто может получить 10 окладов при выходе на пенсию

Однако также человек должен иметь соответствующий стаж, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет.

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Так помощь предусматривается бывшим работникам таких заведений:

школ-клиник;

детских домов;

общеобразовательных школ;

художественных и музыкальных школ;

внешкольных учебных заведений;

военных общеобразовательных учреждений;

контрольно-аналитических лабораторий;

дошкольных учебных заведений всех типов;

детских воспитательных и воспитательно-трудовых колоний;

библиотек (для библиотекарей и заведующих);

высших учебных заведений I-II уровней аккредитации и т.д.

Обратите внимание! Размер пособия определяется на основе месячной пенсии, рассчитанной в соответствии со статьями 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" на момент ее назначения.

Как получить 10 окладов при выходе на пенсию

Для получения этой выплаты следует предоставить следующие документы:

трудовую книжку;

справку с места работы;

подтверждение о наличии соответствующего страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин).

Важно! Такая выплата предоставляется гражданам, ранее не получавших пенсию.