Служба энергетической безопасности: чем будет заниматься новый орган в Киеве

В столице создают новую службу, которая будет оперативно реагировать на ситуацию в энергетике, в частности контролировать работу генераторов. Чтобы предприятие заработало надо реорганизовать систему.

Как новая служба будет помогать украинцам?

О том, как столица совершенствует энергетическую систему, говорится в сообщении пленарного заседания Киевсовета.

Так, в столице заработает новая модель энергозащиты. Причина – ситуация в энергетике, которая возникла в результате обстрелов России.

На базе уже имеющегося коммунального объекта, ранее отвечавшего за водоснабжение, создадут "Службу энергетической безопасности".

Известно, что служба начнет работать после реорганизации объекта. Так, дополнительное финансирование из бюджета не понадобится.

Важно! Основная задача службы – контроль автономного питания города.

Как будет работать "Служба энергетической безопасности"?

Обновленное предприятие будет иметь целый парк автономных источников питания. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Служба сможет контролировать ситуацию в регионе и в случае необходимости оперативно развернуть необходимое количество генераторов для объектов, оставшихся без электричества.

Кроме того, некоторые генераторы, которые получает Украина надо приводить в порядок перед эксплуатацией.

Например, приходят генераторы к нам без оснащения, без подключения, без выключателей, без кабеля, даже без топливных баков. Их надо сначала довести до ума, сделать так, чтобы он мог работать, а потом за ним присматривать,

– объяснил Пантелеев.

Поэтому еще одной из задач службы будет ведение учета генераторов и их техническое обеспечение.

С учетом ситуации, когда Украине массово оказывают поддержку партнеры и помогают в частности энергооборудованием – иметь людей которые помогут оперативно подключить генератор, обеспечить правильную его работу – имеет вид идеи, что стабилизирует систему.

Сколько будет служить генератор?

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии для Radio NV рассказал, что генераторы хоть и не способствуют восстановлению энергосистемы, но является хорошим решением в запитке объектов критической инфраструктуры.

К тому же стоит учесть, что генератор не является постоянным.

У них период жизни крайне ограничен. Владельцы генераторов уже все хорошо знают, что их, во-первых, обслуживать надо постоянно, а, во-вторых, два года интенсивной эксплуатации и любой генератор с нами поздоровался и пошел себе, так сказать, на свалку,

– говорит Харченко.

То есть соответствующий уход за оборудованием – необходим. В случае со "Службой энергетической безопасности", работники могут обезопасить людей от аварийных ситуаций с самими же генераторами и энергооборудованием.

Что известно об энергоситуации в столице?

Накануне мэр Киева Виталий Кличко анонсировал помощь для людей, чьи дома пострадали в результате аварий на инженерных сетях. В частности речь идет об авариях связанные с тепло- и водоснабжением. А сумма помощи составит 40 тысяч гривен.

Кроме того, для киевлян до сих пор загадка, почему один берег города имеет отопление, а другой – нет. Однако эксперты объясняют, что ответ связан с проектированием застройки.