Кто из украинцев может совсем не платить за коммуналку: объяснение Госпродпотребслужбы

12 марта 2024, 18:33
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Источник:

Госпродпотребслужба

Некоторые украинцы могут вовсе не оплачивать коммуналку. Для этого необходимо обратиться к регулятору с соответствующим заявлением.

В каких случаях не платят за ЖКУ

6 февраля 2024 года правительство изменило порядок осуществления перерасчета стоимости коммуналки. В некоторых случаях за ЖКУ можно не платить вовсе.

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Не платить можно, если коммунальные услуги:

  • не были предоставлены в полном объеме;
  • не предоставлялись вовсе;
  • не соответствуют определенным стандартам качества.

Если потребитель заявляет об одном из указанных признаков, он может требовать перерасчета. Для этого необходимо обратиться к регулятору с актом-претензией.

После этого поставщик должен осуществить проверку. Если претензия подтверждается, регулятор обязан провести перерасчет в течение 30 дней и выплатить компенсацию.

В случае принятия решения об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии, перерасчет осуществляется в течение одного месяца, начиная с даты, когда принято решение об удовлетворении требований,
– говорится в сообщении

Кто может не платить за ЖКУ

Правительством определены случаи при которых гражданину полагается компенсация от регулятора. Речь идет о таких ситуациях:

  • нарушен график вывоза бытовых отходов;
  • в доме температура воздуха ниже допустимой;
  • температура горячей воды и теплоносителя не соответствует норме;
  • горячая и холодная вода, поступающие в помещение, ненадлежащего качества.
Автор: Анастасія Зорик