Штраф, пеня и прочее: что будет за неуплату коммунальных услуг в Украине

Многих украинцев интересует вопрос, что будет, если не платить за коммунальные услуги на регулярной основе. А также, будут ли за это начислены штрафы и пеня.

Что будет, если не платить коммуналку

Если лицо не будет продолжать платить ЖКУ, то теперь за эти действия будут начислять штрафы и пеню, рассказала юрист Анастасия Цыбулько в разговоре с 24 Каналом. К тому же сейчас поставщики имеют право взыскать задолженность с потребителя в судебном порядке.

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Анастасия Цыбулько Юрист Gracers Law Firm Сейчас восстановлен процесс взыскания долгов через суд, как это происходило до полномасштабного вторжения, учитывая четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности.

Однако как отмечает юрист, это возможно лишь в том случае, если лицо отказывается платить задолженность добровольно или заключить договор реструктуризации.

Что такое реструктуризация долга? Если у лица нет возможности сразу оплатить задолженность, он может подать поставщику услуг заявление о реструктуризации долга. Погашение можно растянуть на срок до 60 месяцев в зависимости от суммы долга и уровня доходов граждан на дату оформления рассрочки.

Могут ли долги "списать"

И действительно, потребители могут подать заявление на списание долгов, объясняет Цыбулько. Однако только после того, как поставщик услуг обратится в суд о взыскании задолженности.

В случае, если суд станет на сторону потребителя, списать долги могут тем, кто:

имеют задолженность сроком более 3 лет;

получили долги предыдущих владельцев жилья;

имеют долг не в соответствии с площадью жилья;

признаны в судебном порядке банкротом.

Могут ли прекратить поставки коммунальных услуг

Цыбулько напоминает, что сейчас у поставщиков также существует возможность прекратить поставки коммунальных услуг за любой долг. Однако при условии предупреждения потребителя не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отключения.

Хотя звучали различные заявления как от Министерства энергетики, так от Украинского института будущего относительно минимального размера долга, однако, опять же подчеркиваю, что никакой минимальной суммы долга не установлено в законодательстве, поэтому фактически получается такая ситуация, что поставщик коммунальных услуг по своему усмотрению решает, когда прекратить поставки услуг,

– отмечает Цыбулько.

В то же время запрет на отключение коммунальных услуг, начисление штрафов и пени будет действовать только на временно оккупированных территориях и там, где ведутся активные боевые действия.