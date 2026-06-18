10 000 гривен на следующую зиму: кто имеет право на новую помощь

Некоторые украинцы имеют право на получение помощи на приобретение твёрдого топлива. Речь идёт именно о жителях Соледарской городской территориальной общины.

Кому предоставляется помощь на приобретение твёрдого топлива?

Прием заявок на получение помощи продлится с 1 июня по 15 октября 2026 года, сообщает Соледарский горсовет.

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Кто именно имеет право на такую поддержку:

лица в возрасте от 60 лет (в том числе и те граждане, которые не приобрели право на пенсию);

граждане с инвалидностью;

малообеспеченные;

многодетные семьи;

семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью;

члены семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины;

члены семей погибших или умерших ветеранов войны;

ветераны войны;

семьи, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

семьи, где есть ребенок, государственная регистрация рождения которого произведена в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса.

Такая поддержка предоставляется единовременно. Размер этой помощи на отопительный период 2026–2027 годов составляет 10 000 гривен.

Чтобы получить эту помощь, необходимо подать пакет документов. Сделать это можно:

лично в центре поддержки в Киеве или Днепре;

по почте.

Призываем жителей общины, относящихся к указанным категориям и нуждающихся в поддержке в отопительный период, своевременно подать документы для получения материальной помощи,

– указал горсовет.

Отметим, что платить меньше за коммунальные услуги можно и благодаря оформлению субсидии. Такая поддержка предоставляется членам домохозяйства, которые не могут самостоятельно оплачивать ЖКП. Кроме того, субсидия распространяется на твердое и жидкое печное топливо.