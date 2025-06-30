Центральную Европу "освободили" от российской нефти, – глава завода Orlen

Польский нефтепереработчик Orlen больше не будет покупать российскую нефть для своего чешского завода после 30 июня. Такое заявление сделал генеральный директор компании Иренеуш Фафара.

Центральную Европу "освободили" от нефти России

Контракт с "Роснефтью" на поставку российской нефти на НПЗ в Чехии был последним, что связывал Orlen с российской нефтью, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сегодня мы освободили Центральную Европу от российской нефти,

– сказал Иренеуш Фафара.

Еще в апреле Чехия сообщила, что впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок российской нефти после завершения работ по повышению пропускной способности нефтепровода TAL, который поступает с Запада.

После вторжения России в Украину чешское правительство стремилось избавиться от частичной зависимости от нефтепровода "Дружба", который в течение десятилетий поставлял нефть из России и обеспечивал около половины годового импорта нефти страны,

– говорится в материале.

В частности, в конце прошлого года чешский оператор трубопроводов MERO завершил модернизацию нефтепровода Transalpine (TAL). Он транспортирует нефть из танкеров в итальянском порту Триест в Германию, где она поступает в трубопровод Ингольштадт – Кралупы – Литвинов (IKL) в Чехию.

Интересно! Orlen отметила, что сейчас чешские нефтеперерабатывающие заводы поставляются нефтью, в частности, из Северного моря и Средиземноморья, Саудовской Аравии, Южной и Северной Америки, а также Африки.