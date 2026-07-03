США предлагают Ирану миллиарды в обмен на Ормуз, но Тегеран не уступает

США ищут способ заставить Иран отказаться от намерений взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив. В обмен на это предлагают разморозить часть из 100 миллиардов долларов иранских активов, хранящихся за рубежом.

Что предлагают США Ирану

На этой неделе спецпредставители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Доху. Там они провели переговоры с Тегераном о возобновлении свободного судоходства в Ормузском проливе, пишет The Wall Street Journal.

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По словам источников, в ходе переговоров американские дипломаты предложили Ирану компромисс:

отказаться от претензий на контроль над Ормузским проливом;

не вводить плату за проход судов;

взамен получить доступ к миллиардам долларов замороженных активов.

Еще в прошлом месяце США и Иран якобы договорились, что после достижения мирного соглашения Тегеран должен был получить доступ к части замороженных 100 миллиардов долларов. Речь шла о разблокировании 6 миллиардов долларов, находящихся в Катаре.

Однако впоследствии решение Ирана заблокировать Ормузский пролив отложило реализацию этого плана.

Как отреагировали в Тегеране на предложение

На данный момент Тегеран не соглашается на предложение США относительно замороженных миллиардов.

Ормузский пролив находится под контролем Ирана, а не США,

– подчеркнул заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади.

Вместо этого иранские военные выступили с новыми угрозами в адрес судов, проходящих через Ормуз. Они предупредили, что любое судно, которое будет проходить через пролив по маршруту, не утвержденному Ираном, столкнется с "немедленным и мощным ответом".

Эксперты отмечают, что Тегеран не интересуют 6 миллиардов, которые обещают разморозить США, ведь он стремится ввести плату за проход каждого судна через Ормузский пролив.

По оценкам, такие сборы могли бы приносить около 40 миллиардов долларов в год.

Иран рассчитывает на эти доходы, ведь экономика страны остро нуждается в притоке иностранной валюты, учитывая высокую инфляцию. И 6 миллиардов ее не спасут.

Однако США и арабские страны Персидского залива категорически отвергают такие требования.

Поэтому, очевидно, найти компромисс по поводу Ормуза США и Ирану будет нелегко. Ведь Тегеран во время войны увидел, как блокада пролива ударила по всему миру, поэтому теперь будет использовать ее как рычаг на переговорах.

Между тем в Европе уже готовятся к тому, что плата за проход через Ормузский пролив станет обязательной.