Россия может помогать КНДР обходить западные санкции в обмен на снаряды

Американские разведывательные службы обнаружили, что Россия может пытаться помочь Северной Корее получить доступ к международной финансовой системе в обмен на ракеты и боеприпасы. Россия уже позволила вывести миллионы долларов замороженных активов Северной Кореи.

Оружие в обмен на обход санкций

Россия помогла КНДР получить доступ к международным банковским сетям после того, как Корея передала стране-агрессору оружие для использования против Украины.

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В прошлом месяце в Белом Доме заявили, что имеют доказательства о передаче Северной Кореей баллистических ракет для России. А согласно анализу британского центра по безопасности, Пхеньян также отправил 2,5 миллиона патронов.

По данным разведывательных служб, Россия позволила вывести 9 миллионов долларов из 30 миллионов долларов, замороженных на счетах Северной Кореи, размещенных в российском финансовом учреждении. Эти средства, по их словам, должны быть использованы Северной Кореей для закупки сырой нефти.

Счета в российских банках

Кроме того, по данным разведывательных служб, фронтовая компания Северной Кореи недавно открыла счет в другом российском банке, что свидетельствует о том, что Москва может помогать Пхеньяну обходить санкции ООН, которые запрещают большинству банков проводить операции с Северной Кореей.

! Новый банковский счет принадлежит Южной Осетии, самопровозглашенной независимой стране в регионе Кавказа, которая имеет близкие связи с Россией, по данным служащих, которые высказались условно для обсуждения чувствительных разведывательных вопросов.

Поэтому, новые банковские связи могут быть еще одним признаком устойчивых улучшений в отношениях между двумя странами. Такое партнерство вдохновило Северную Корею на ряд угроз для стран Запада.

Выгода для КНДР

По словам экспертов, доступ к финансовым сетям — это лишь одна из вещей, которую Северная Корея хочет получить от России. Больше всего страна стремится получить высокотехнологичную военную технику, спутниковые технологии и атомные подводные лодки.

! Банковские сделки могут иметь большое значение для Северной Кореи, которая полагается на импорт для поддержания большинства своей экономики. Эти отношения могут способствовать транзакциям не только в пределах России, но и за ее пределами.

Северная Корея может воспользоваться связями Москвы с несколькими странами, включая Турцию и Южную Африку, которые все еще ведут торговлю с Россией после введения международных санкций из-за войны в Украине.