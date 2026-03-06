После задержания инкассаторов в Венгрии: в НБУ советуют банкам обходить страны с риском блокировок

В связи с задержанием в Венгрии группы инкассаторов Ощадбанка Нацбанк рекомендует всем банкам, которые осуществляют трансграничную перевозку ценностей, скорректировать маршруты. В частности, обходить страны с риском блокировки проездов.

Об этом написал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

К теме Все в тяжелом эмоциональном состоянии, у одного – обострилось заболевание, – Ощадбанк об инкассаторах

Какие советы дал Пышный банкам после задержания инкассаторов в Венгрии?

Андрей Пышный отметил, что НБУ скомуницировал со всеми банками, которые осуществляют трансграничную перевозку ценностей. Рекомендация банка: скорректировать маршруты и исключить проезд территориями стран, где есть риски блокировки перевозок.

Позиция Национального банка четкая: со стороны регулятора есть полная поддержка действий Ощадбанка по защите их сотрудников и возвращения валютных ценностей,

– написал глава НБУ.

Пышный подчеркнул, что проверка подтвердила, что груз был оформлен надлежащим образом. Пакет сопроводительных документов соответствует нормам Таможенного кодекса, договоры не имеют замечаний с нашей стороны. Также Ощадбанк имеет соответствующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте.

"Перевозка наличных исключительно наземным транспортом является стандартной практикой с начала полномасштабного вторжения России в Украину (до этого они осуществлялись авиатранспортом). Не являются аномалией и объемы средств, которые перевозят банки. Спрос на наличную валюту вызван объективными причинами, связанными с полномасштабной войной", – отметил глава Нацбанка.

Он также подчеркнул, что даже до 2022 года подобные перевозки бы не вызвали каких-то оговорок. Ведь экономика Украины исторически характеризуется высоким уровнем использования гражданами иностранной валюты как средства для сбережений и хеджирования валютных рисков.

Поэтому подобные рейсы осуществляются инкассаторскими машинами Ощадбанка и других банков еженедельно.

На данный момент из официальных источников от венгерской стороны не предоставлено четкой классификации нарушений, подтвержденных документами, в отношении украинских граждан. Мы видим только публичные заявления некоторых должностных лиц. Поэтому никаких законных оснований для задержания граждан Украины, которые сопровождали груз, нет,

– резюмировал Андрей Пышный.

Что известно о задержании украинских инкассаторов в Венгрии?