Об этом написал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
Какие советы дал Пышный банкам после задержания инкассаторов в Венгрии?
Андрей Пышный отметил, что НБУ скомуницировал со всеми банками, которые осуществляют трансграничную перевозку ценностей. Рекомендация банка: скорректировать маршруты и исключить проезд территориями стран, где есть риски блокировки перевозок.
Позиция Национального банка четкая: со стороны регулятора есть полная поддержка действий Ощадбанка по защите их сотрудников и возвращения валютных ценностей,
– написал глава НБУ.
Пышный подчеркнул, что проверка подтвердила, что груз был оформлен надлежащим образом. Пакет сопроводительных документов соответствует нормам Таможенного кодекса, договоры не имеют замечаний с нашей стороны. Также Ощадбанк имеет соответствующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте.
"Перевозка наличных исключительно наземным транспортом является стандартной практикой с начала полномасштабного вторжения России в Украину (до этого они осуществлялись авиатранспортом). Не являются аномалией и объемы средств, которые перевозят банки. Спрос на наличную валюту вызван объективными причинами, связанными с полномасштабной войной", – отметил глава Нацбанка.
Он также подчеркнул, что даже до 2022 года подобные перевозки бы не вызвали каких-то оговорок. Ведь экономика Украины исторически характеризуется высоким уровнем использования гражданами иностранной валюты как средства для сбережений и хеджирования валютных рисков.
Поэтому подобные рейсы осуществляются инкассаторскими машинами Ощадбанка и других банков еженедельно.
На данный момент из официальных источников от венгерской стороны не предоставлено четкой классификации нарушений, подтвержденных документами, в отношении украинских граждан. Мы видим только публичные заявления некоторых должностных лиц. Поэтому никаких законных оснований для задержания граждан Украины, которые сопровождали груз, нет,
– резюмировал Андрей Пышный.
Что известно о задержании украинских инкассаторов в Венгрии?
5 марта во время регулярной перевозки иностранной валюты и банковского золота в Венгрии были задержаны два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка. Вместе с транспортом правоохранители задержали 7 сотрудников службы инкассации.
В двух автомобилях украинские инкассаторы перевозили 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов банковского золота. Перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Райффайзен Банком Австрия.
Уже 6 марта министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что 5 украинских инкассаторов якобы должны были депортировать. Украинские консулы на тот момент не имели подтверждения, а венгерская сторона объяснений по задержанию не предоставила.
В конце концов все 7 мужчин вернулись в Украину. В Ощадбанке отметили, что их работники были в тяжелом эмоциональном состоянии, а у одного из работников – обострилось хроническое заболевание.