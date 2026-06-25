Пенсионеры освобождены от важного налога: за что пожилые люди могут не платить

Пожилые люди в Украине освобождены от одного важного налога. Это своего рода льгота для пенсионеров.

От какого налога освобождены пенсионеры

Речь идет о земельном налоге, о чем говорится на сайте Государственной налоговой службы Украины.

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Согласно действующему законодательству, от уплаты земельного налога освобождаются, в частности, пенсионеры по возрасту.

Пожилые украинцы могут не платить за землю, если она соответствует следующим критериям:

для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2,0 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара;

для ведения садоводства — не более 0,12 гектара.

Если право на льготу возникает в течение года, то лицо освобождается от уплаты налога с того месяца, следующего за месяцем, в котором возникло это право. А в случае утраты права на льготу налог уплачивается в течение года — начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором было утрачено это право.

Следует также добавить, что для получения льготы человек имеет право обратиться в контролирующий орган по месту нахождения земельного участка – с документом, удостоверяющим право на льготу.

То есть право на подобную льготу предоставляется лицу при наличии документов. В данном случае — при наличии пенсионного удостоверения. Именно такой тип документа дает возможность пожилым людям получать различные льготы и пособия от государства.

Что ещё известно о земельном налоге

Не уплачивать земельный налог могут и другие категории граждан. Например, военнослужащие, ветераны войны, лица с инвалидностью первой и второй группы.

Плата за землю с физических лиц за год рассчитывается по определенной формуле. Площадь участка умножается на нормативную денежную оценку и ставку земельного налога.