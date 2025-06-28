Наконец-то произошло: ПФУ утвердил важный показатель для расчета пенсии

ПФУ утвердил показатель средней заработной платы за май, с которой уплачены страховые взносы. Именно это значение принимается во внимание при расчете пенсионной выплаты.

Какая средняя зарплата используется для расчета пенсии

Майский показатель средней заработной платы, с которой уплачены взносы, достиг – 20 355,40 гривны. Это почти на 500 гривен больше чем в апреле, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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С начала 2025 года этот показатель менялся так:

за январь средняя зарплата для расчета пенсии составляла – 18 660,32 гривны;

в феврале этот показатель вырос до 18 589, 38 гривны;

показатель за март достиг – 19 430, 52 гривны;

апрель – 19 856 19 гривны.

Нужно понимать, что рост этого показателя положительно повлияет на размер будущих пенсий, которые будут определяться на основе обновленных данных.

Обратите внимание! С помощью этого показателя рассчитывается коэффициент заработной платы. Это значение уже имеет прямое влияние на размер пенсии.