Придется ли украинским пенсионерам платить налог за пенсию

8 октября 2024, 09:27
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Автор: Анастасия Зорик

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ДПС

Украинцы должны платить налог за полученный доход. Однако для тех лиц, которые живут за счет пенсии, действуют специальные правила.

Платят ли налог украинцы с пенсии

Сейчас украинцы не должны платить никаких налогов с пенсии. Эти изменения вступили в силу еще в 2020 году.

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Тогда были внесены изменения в Налоговый кодекс, которые зафиксировали, что налог не уплачивается с:

  • пенсии;
  • ежемесячного пожизненного содержания.

От какого налога освободили пенсионеров

Как сообщает ГНС, украинских пенсионеров, имеющих выплаты по возрасту, освободили от уплаты земельного налога. Льгота действует, если их участок соответствует определенным лимитам:

  • участок до 0,01 гектара может использоваться для строительства индивидуальных гаражей;
  • до 0,10 гектара – для проведения индивидуального дачного строительства;
  • до 0,12 гектара – для садоводства;
  • до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах;
  • до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в городах;
  • до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в поселках городского типа;
  • до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства.